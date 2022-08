Maleh: “Ieri abbiamo tenuto il pallino del gioco, come facciamo sempre”

Rapporto coi nuovi - Questo ritiro serve per cercare di conoscerci e di far conoscere il nostro gioco ai nuovi. Si stanno integrando benissimo, sia dentro che fuori dal campo. È il nostro obiettivo e ci stiamo riuscendo.

Galatasaray - Abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo iniziato un po' lenti e loro ci hanno sorpreso subito con il goal. Al di là del risultato, queste amichevoli ci servono per mettere minuti nelle gambe. Loro avevano già disputato più partite, ma questo non deve essere un alibi. Cerchiamo sempre di giocarcela e vincere. Il mister ci aveva chiesto di approcciare come se fosse una partita vera. Lo abbiamo fatto per certi tratti della partita, la maggior parte. Hanno fatto due tiri e due goal, abbiamo tenuto il pallino del gioco, ma non siamo riusciti a concretizzare. Anch'io in un paio di occasioni potevo fare meglio.