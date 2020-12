“Maleh ok in una squadra che deve rilanciarsi, come la Fiorentina”

Testa non solo al mercato di gennaio. La Fiorentina pensa anche alle prossime stagioni. Attenzione allora a Youssef Maleh, centrocampista classe 1998 del Venezia (SCHEDA). Come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa, il club viola avrebbe fatto uno scatto importante per assicurarsi le sue prestazioni. Del giovane giocatore ha parlato a tuttomercatoweb.com Luciano Foschi, il tecnico che lo ha lanciato:

Sicuramente deve sposare un progetto che gli permetta di dare continuità a quanto sta facendo. Per come gioca, lo vedrei bene nel Parma, per citare un esempio, o per squadre che devono rilanciarsi come Fiorentina e Genoa.