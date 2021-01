Malcuit è viola, ma non in prestito con diritto: cambia la formula dell’affare

Come rivela Gianluca Di Marzio, la Fiorentina si è assicurata Kevin Malcuit (arrivato in serata a Firenze) non in prestito con diritto di riscatto, ma in prestito secco con alcuni bonus legati alle presenze. Cambia quindi leggermente la formula, che vedrebbe in questo caso il giocatore fare ritorno all’ombra del Vesuvio alla fine della stagione.

