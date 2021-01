Kevin Malcuit è già a Firenze. In attesa di svolgere le visite mediche ed apporre la propria firma sul contratto, i prossimi passi previsti, il giocatore, come si apprende dal sito gianlucadimarzio.com, è arrivato in serata a Villa Olmi. Comincerà domani l’avventura in viola del nuovo laterale destro di Prandelli.