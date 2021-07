Maifredi: “Vicenda Gattuso? No ai ricatti, viola si è dimostrata grande società”

L'ex tecnico commenta il divorzio tra il club viola e Gattuso: "Allenare la Fiorentina, per chiunque, deve essere qualcosa d'importante"

Maifredi continua: "Vicenda Gattuso? La Fiorentina ha dimostrato di essere un'ottima società scegliendo di non sottostare ai ricatti. Allenare la Fiorentina, per chiunque, deve essere qualcosa d'importante. Il presidente è uno dei più ricchi al mondo, penso che la Fiorentina debba ripartire con il piede giusto perché i tifosi sono stufi di vederla nei bassifondi della classifica. Antognoni? E' un personaggio legato alla Fiorentina in tutto, a prescindere da come si evolverà il suo rapporto con la società viola, rimarrà la mia stima nei suoi confronti".