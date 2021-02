Mai due vittorie di fila quest’anno: alla ricerca della continuità sconosciuta

Continuità, questa sconosciuta. Prosegue senza sosta la stagione da montagne russe della Fiorentina, fatta di (pochi) alti e molti bassi. Mai ad una vittoria ne è seguita un’altra e la classifica sempre pericolante è lì a rinfacciarlo ogni volta che la si guarda. Gli ultimi due urrà consecutivi risalgono al finale della scorsa stagione, quando prima arrivarono i tre punti contro un Bologna già in vacanza, poi con la retrocessa Spal che consentirono ai viola di raggiungere il “fatidico” decimo posto. Ma se l’obiettivo di quest’anno era quello di navigare nella parte sinistra della classifica, le aspettative rischiano di andare disattese.

Rosa senza troppa personalità, un gioco che non è mai decollato, l’ennesimo cambio di allenatore, un mercato che non ha consentito il tanto sperato salto di qualità, i problemi restano profondi e molteplici. Il dato però è inconfutabile: questa Fiorentina non vince mai due partite di fila e alla lunga questo rischia di essere un grattacapo non da poco. Perché passano le giornate, ma la graduatoria non migliora. Anzi, se una settimana fa il +10 dalla terzultima aveva fatto tirare una grossa boccata d’ossigeno, con la vittoria del Cagliari riemergono vecchi fantasmi. E adesso si profila una settimana cruciale, che non permetterà di fare troppi calcoli. Mercoledì al Franchi arriva la Roma, domenica ci sarà lo scontro (non del tutto) diretto con il Parma: fallire adesso sarebbe come scherzare col fuoco.

