Magic moment Diks, il “Viola in prestito” segna ancora in Danimarca

Il terzino olandese, di proprietà della Fiorentina, è andato ancora in goal con l'Aarhus, in Danimarca

Che momento per Kevin Diks ! Il laterale destro, in prestito dalla Fiorentina all'Aarhus, sta vivendo sicuramente uno dei periodi più brillanti della sua carriera riscoprendosi goleador.

Dopo aver realizzato una doppietta la scorsa settimana, nella sconfitta contro il Copenaghen, oggi si è ripetuto segnando la rete decisiva nella vittoria per 1-0 del suo club contro il Randers. Per Diks fanno quattro reti nelle ultime 5 partite. E pensare che poche settimane fa l'olandese accusava la Fiorentina di non averlo neanche contattato per definire il futuro.