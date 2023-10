M. Serena: “I terzini come Kayode non si gestiscono, si fanno giocare e basta”

"Quarta è stato bravo a reagire ad un periodo veramente complicato, pieno di errori. Segnava anche prima, ma adesso i gol contribuiscono a galvanizzarlo. E' bravo negli inserimenti e nell'impostazione, è pericoloso quando il suo compito dovrebbe essere quello di sventarli, i pericoli. Questa cosa la possono fare i difensori con le sue doti, un classico "muratore" non potrebbe mai. I terzini? I ragazzi come Kayode non vanno gestiti, vanno fatti giocare. Molte volte la fortuna si fa con la sfortuna degli altri, in questo caso di Dodo', ma lui deve continuare così. Parisi invece non è una sorpresa, la Fiorentina è messa veramente bene con i terzini".