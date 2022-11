M. Russo (Dazn): “L’immagine dell’esultanza fa capire il bel momento Fiorentina”

"Ieri è stata una vittoria importantissima. L'immagine della squadra sotto la Fiesole certifica il bel momento, bravo Italiano a reagire, dopo che secondo me ci stava capendo poco. Domenica la viola trova un Milan arrabbiato, c'è un clima un po' pesante ma che vorrà reagire. Ma per la squadra di Pioli non avrà vita facile, contro questa nuova viola, più verticale e efficacie, e anche divertente rispetto a quella troppo orizzontale. Sugli esterni: "Deve migliorare molto a livello tecnico, ma per ora è il miglior giocatore della viola, Ikonè sta cominciando a far vedere cosa vale, e perchè la società lo ha acquistato, poi c'è la classe di Saponara, che sul breve termine è decisivo.