M. Orlando: “La Fiorentina darà noia alle grandi. E può sperare nell’Europa”

Le parole dell'ex viola: la Fiorentina romperà le scatole a tutti secondo Massimo Orlando

L'ex viola Massimo Orlando ha parlato a Tuttomercatoweb.com dei temi relativi alla Fiorentina: "Sarà una squadra che romperà le scatole alla grandi. Si sono mossi beni sul mercato, trattenendo giocatori come Vlahovic e Milenkovic. L'allenatore è tra i più bravi ed è molto preparato. La Fiorentina darà parecchia noia, e speriamo per i tifosi viola che non si ripeta più la sofferenza degli ultimi due anni. Può sperare anche di entrare in Europa, poiché generalmente una delle grandi stecca per un motivo. La Fiorentina ha bisogno di trovare continuità nei risultati, e da questo potrebbe nascere una stagione molto positiva".