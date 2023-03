M. Orlando: “Amrabat? Se la Fiorentina vince una coppa, magari rimane…”

"Mi sembra che la Fiorentina stia arrivando in fondo nelle condizioni migliori. Credo che possa arrivare in fondo in entrambe le coppe, per poi giocarsela in partita secca con l'Inter o con la Juventus e in Europa contro il Villarreal che mi sembra la squadra più accreditata. Ci sono squadre che hanno obiettivi diversi rispetto alle altre, la Fiorentina può fare qualcosa di straordinario".