Masini: “Viola bloccata, troppa responsabilità della promessa fatta a Barone”

Tutta l'amarezza di Marco Masini per il k.o. della Fiorentina in Conference League. Ecco cosa non ha funzionato

Dopo la dolorosa sconfitta nella finale di Conference League, il cantante e tifoso viola Marco Masini ha parlato a notizie.com: "Sono deluso, dispiaciuto e un po' amareggiato, è davvero un peccato non aver vinto. Non era la solita Fiorentina, questi ragazzi forse sentivano la grande responsabilità della promessa fatta a Joe Barone".

Bloccati

Poi continua: "Ho visto la squadra impaurita, bloccata e non so il perché. Di solito la Fiorentina gioca diversamente, in maniera spensierata. E invece era tesa. Se c'è allegria possiamo mettere in difficoltà chiunque, purtroppo non lo eravamo.