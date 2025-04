Lutto: Piombino perde una grande tifosa viola

Ci ha lasciato Eugenia Nardi, grande tifosa viola. In tanti la ricordano nelle trasferte con i bus che partivano da Piombino in direzione Firenze per vedere la Fiorentina. Erano gli anni d'oro in cui una marea di tifosi viola partiva dal Bar Stella verso l'Artemio Franchi, all'epoca chiamato semplicemente lo stadio comunale di Firenze. Eugenia ha continuato a seguire la Fiorentina, sempre presente anche nella chat dei tifosi fiorentini piombinesi. Ogni qualvolta le cose non andavano bene per la squadra, con i suoi messaggini era sempre attenta ad esprimere una parola di conforto cercando di risollevare il morale. Mancherà a tutti Eugenia. Sempre forza viola fin lassù.