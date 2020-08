Lulù Oliveira: “Belotti perfetto per la Fiorentina, Chiesa può essere sacrificato”

L’ex attaccante viola Luis Oliveira ha parlato a Radio Sportiva delle prospettive della Fiorentina per la prossima stagione:

Chi è il profilo giusto per l’attacco viola? Io sono pronto (scherza n.d.r.). Un bomber che può fare la differenza deve essere abbinato ad un nome importante. Belotti è più completo di Piatek, quando è in forma ha mostrato costanza, potrebbe fare la differenza nell’attacco viola. Iachini? Se la Fiorentina gli ha dato fiducia è perché ha visto un atteggiamento giusto con i giocatori, ha portato quella unione che non c’era e spero che possa continuare a fare il bene di tutti, anche verso i tifosi. Chiesa? La cosa migliore sarebbe sacrificarlo, sia per lui che per la società: con i soldi incassati magari potrebbero arrivare giocatori altrettanto importanti. Ribery? L’età non conta se si lavora come si deve. Quando è stato fuori per infortunio la sua mancanza si è sentita tantissimo, quando è tornato si è visto quanto fosse importante.