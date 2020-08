La Fiorentina ripartirà dal centravanti durante il mercato estivo. L’obiettivo è dare a Iachini una punta dal curriculum importante. Le valutazioni, al momento, sono in rialzo. Per questo motivo è ufficiosamente tutto rinviato alle prossime settimane, ma la volontà è è rivoluzionare un reparto offensivo che, molto probabilmente, vedrà partire Vlahovic. E, di sicuro, servirà fare chiarezza sul futuro di Federico Chiesa per il quale né la Juventus, né l’Inter, né il Manchester United si sono fatti vivi.

L’incontro

Per quanto riguarda l’attaccante da acquistare, come scrive il Corriere Fiorentino nei giorni scorsi Barone si è incontrato con Urbano Cairo per parlare di Andrea Belotti (SCHEDA), oltre che del difensore Armando Izzo (SCHEDA), sul quale si è inserito anche il Napoli. I problemi non mancano perché l’eventuale partenza del Gallo sarebbe un ulteriore motivo di frattura tra la società granata e i tifosi. In secondo luogo i 50 milioni richiesti confermano come, ad oggi, nessuno sia disposto a fare sconti.

