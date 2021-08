Lukaku-Vlahovic, destini incrociati: il peso dei “No”

Lukaku va, Vlahovic rimane. Almeno per ora. Cosa accomuna i due giocatori? I "No" negli ultimi giorni, dal peso decisamente diverso

Romelu Lukaku è pronto a diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Questa è la notizia che ha scosso il mondo del calcio nelle ultime 24 ore. L'attaccante dell'Inter è stato convinto con un contratto da 12 milioni all'anno. Saranno invece 130 quelli che l'Inter incasserà per questa incredibile cessione. Le conseguenze di tutto ciò potrebbero riguardare anche la Fiorentina, anche se al momento la permanenza in viola di Dusan Vlahovic non sembra in dubbio. Almeno a detta della società viola.

Due "No" nel giro di pochi giorni, ma - per il momento - dal valore assai diverso. Il primo è quello di Lukaku, che più volte ha ribadito la sua volontà di rimanere in neroazzurro. Il secondo, invece, è quello della Fiorentina a qualsiasi offerta per Vlahovic, tutte rispedite al mittente. Il "No" di Lukaku si è sgretolato sotto il peso economico di quei 130 milioni che Steven Zhang non ha esitato ad accettare, aiutato anche dallo stipendio faraonico offerto dal Chelsea. Ancora da verificare la consistenza del "No" viola, ma al momento, nonostante non si registrino sostanziali novità sul fronte rinnovo, le basi sembrano solide. Resteranno così anche al prossimo, possibile affondo della stessa Inter? In attesa di saperne di più, contano i fatti: Lukaku va, Vlahovic (per ora) rimane, il resto è tutta una questione di "No".