Niente asta per Orsolini, non è essenziale: interesse per Candreva

Si rafforza l'interesse delle altre squadre per Orsolini. La Fiorentina non vuole fare aste ed ha chiesto informazioni su Candreva

Come spesso riportato in questi giorni di mercato, l'esterno offensivo è il ruolo su cui la Fiorentina deve intervenire di più per soddisfare le richieste di Italiano . I nomi fatti sono tanti, ma ancora poche certezze.

Secondo La Nazione, i dirigenti viola non hanno intenzione di sottostare alle richieste delle società. Infatti, Riccardo Orsolini è un profilo seguito da tempo dalla Fiorentina ma altre squadre sembrano interessate. Il Bologna si aspetta offerte sostanziose per il suo gioiello ma la Fiorentina non sembra essere intenzionata a fare aste. Infatti si sarebbe già trovato il sostituto. Il nome è quello di Antonio Candreva, esterno della Sampdoria che con Italiano potrebbe rilanciarsi per una delle sue ultime stagioni in Serie A. Non è un profilo che rispecchia le caratteristiche dell'esterno di Italiano ma il campionato si avvicina e il tempo stringe.