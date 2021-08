Monti: “Nuove maglie? Bisogna andare avanti e non indietro. Mercato? Vedremo”

Gianfranco Monti, noto giornalista, commenta le nuove maglie della Fiorentina durante il Pentasport. Ecco il suo commento: “Non so se queste maglie mi piacciono o no, mi piace perché è della mia squadra ma non mi fanno impazzire. Logo...

Gianfranco Monti, noto giornalista, commenta le nuove maglie della Fiorentina durante il Pentasport. Ecco il suo commento: "Non so se queste maglie mi piacciono o no, mi piace perché è della mia squadra ma non mi fanno impazzire. Logo troppo grosso, lo sponsor si nota troppo secondo me. Non so perché andare a riprendere quel logo, casomai crei una cosa nuova. Bisogna andare avanti e non indietro".

Sul ricordo dei Pontello: " Una proprietà che ci ha portato a un punto dallo scudetto. Si, ci hanno venduto Baggio ma noi abbiamo sofferto sempre. Non capsico ancora la scelta di questo stemma. Ci sono tantissimi gigli della Fiorentina, io avrei scelto meglio".

Un commento sul mercato della Fiorentina: "Allora, davanti stiamo lavorando molto bene. Dietro assolutamente no. Pezzella e Milenkovic andranno via e non sappiamo chi li sostituirà. Spero Lirola possa rimanere perché a me piace molto. A me non interessa il nome ma voglio un giocatore scelto dall'allenatore. Così vale per il regista. Non so se Pulgar avrà un'altra possibilità".