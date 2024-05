Lucchesi tornerà alla Fiorentina ma piace già a un altro club

Da Favasuli a Dalle Mura, passando per Distefano e Lucchesi, quanto giovani in prestito. Quest'ultimo, secondo il Corriere Romagna, piace non poco al Cesena.

La Ternana è in Serie C. Colonia viola, in questa stagione ha dato spazio a tanti giovani giocatori della Fiorentina. Da Favasuli a Dalle Mura, passando per Distefano e Lucchesi. Quest'ultimo, secondo il Corriere Romagna, piace non poco al Cesena. Tommaso Berti, ex Viola Primavera, ha sponsorizzato non poco l'ex compagno di squadra. Da capire cosa farà la Fiorentina il prossimo anno con i vari giovani in prestito.