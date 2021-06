Lucchesi sul rinnovo di Vlahovic: “ACF non si fa prendere per la gola”

L'ex dirigente Viola ha parlato a Radio Bruno toccando diversi temi, rinnovo di Vlahovic compreso

"Ribery? Lui si conosce molto bene ma non è più un ragazzo come anni fa. Bisogna capire se può accettare un ruolo non da protagonista assoluto. Vlahovic e il rinnovo in bilico? Io penso sia un calciatore con grandi margini. La Fiorentina farebbe bene a trattenerlo. Per il rinnovo serve disponibilità da entrambe le parti. I Viola sono un club che non si fa prendere per la gola, credo ci siano i presupposti per trovare una soluzione. Gattuso? Penso potrà aprire un ciclo e me lo auguro. La Fiorentina è stata sfortunata nelle ultime stagioni e ha sempre pagato il tecnico. Mi auguro riparta una programmazione diversa che porti anche il prestigio ed il blasone che questa piazza merita"