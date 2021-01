Lucchesi: “Se il 2 febbraio non rinnovi Pradè come fai a fare il prossimo mercato?”

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto in diretta a TMW Radio per parlare anche di Fiorentina: “C’è da parte della proprietà un’idea molto chiara, ed hanno messo risorse importanti. Però a fronte degli investimento e del settimo monte ingaggi italiano, la stagione è questa. Se da una parte semini sulle infrastrutture, ed un percorso di medio-lungo periodo, di contro hai un allenatore a scadenza tra tre mesi. Se il 2 febbraio non rinnovi Pradè come fai a fare il prossimo mercato? Se vuoi parlare di programmazione e progetto sono cose cui serve respiro, e così fai fatica. Si pensa che nell’aria ci sia una rivoluzione: intanto va presa la salvezza, e per quello credo non ci saranno problemi. Ieri hanno vinto: una partita non fa testo ma Prandelli con il buonsenso sta cambiando la mentalità. Sbagliando meno la Fiorentina può uscire da questo limbo”.

