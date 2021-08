Lucchesi: “Mi aspettavo più mercato. Vlahovic? Offerta shock porterebbe crisi”

Fabrizio Lucchesi ha parlato del mercato della Fiorentina e in particolare della situazione legata a Vlahovic.

Sulla squadra: "Mi aspettavo una Fiorentina lenta per il cambio di allenatore a inizio luglio, con colpevole ritardo. Che facessero più mercato me lo aspettavo, ora arriverà la priorità e in generale il mercato è partito lento. Mi auguro abbiamo le idee chiare, da dopo Ferragosto non si scherza più".