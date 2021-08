Napoli, nel mirino un ex viola per la mediana

Matias Vecino piace a Luciano Spalletti e lo vorrebbe per rafforzare la sua mediana del Napoli.

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, l'ex centrocampista viola, Matias Vecino, potrebbe essere uno dei nomi last minute per rafforzare la mediana partenopea di Luciano Spalletti. Il giocatore piace molto al tecnico toscano e il quotidiano torna a parlare di questa situazione, dicendo: "Si lavora anche per un innesto in mediana, l’idea Vecino in prestito nelle ultime battute del mercato rimane sullo sfondo".