Lucchesi: “Italiano può crescere insieme alla Fiorentina. Antognoni è Firenze”

Fabrizio Lucchesi ha parlato della scelta di Italiano della dirigenza della Fiorentina e del caso Antognoni.

Su Burdissocome dirigente: "Non ho capito che fa... Poi di Pradè dico che invece di rinnovarlo in anno in anno, magari ci vorrebbe di dargli più fiducia. Non vorrei che Burdisso fosse un po' il Dainelli della scorsa stagione".