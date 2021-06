R. Antognoni su Fb: “Se troveranno una soluzione? Non credo…”

Dalla risposta di Rita Antognoni ad un tifoso sui social si possono trarre alcune supposizioni sul futuro di Giancarlo

Arriva un commento molto importante da parte di Rita Antognoni, la dolce metà del (a breve non più?) dirigente ed ex capitano viola Giancarlo: nel rispondere al commento di un tifoso che si augurava una permanenza dell'Unico Dieci in società mediante un accordo, Rita ha risposto con un perentorio "non credo". Di seguito vi proponiamo la schermata: