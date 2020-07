Vincoli Franchi: “Legge Lotti-Nardella permette di avere tempi certi e garanzie di costruzione”

Luca Lotti, ex ministro dello sport oggi Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha parlato della possibile soluzione intorno al vincolo sugli stadi

Quella dello Stadio è una partita che non si è mai chiusa. Stiamo cercando di trovare una soluzione per semplificare quella che è la norma sugli stadi. La norma è già utilizzata da sei stadi in Italia e sta funzionando, dati alla mano. Il testo che il Pd ha preparato è semplice e chiaro per risolvere il problema del vincolo e sbloccare la situazione per quello che riguarda anche lo stadio Franchi. Questo vincolo esiste da prima e serve per tutelare determinate infrastrutture del nostro paese ma adesso va rivisto, almeno per gli stadi. Deve tutelare, ma anche consentire di demolire una struttura come lo stadio. La legge Lotti-Nardella sui tempi è chiarissimi e sono stabiliti; intervenire e costruire nei 60 giorni. L’emendamento che andremo a fare e che il parlamento voterà tra 5-10 giorni, speriamo che vada ad insistere proprio su quella norma. Questo permetterà una volta per tutte di dare tempi certi e garanzie di costruzione dei nuovi progetti, come palazzetti e stadi