Giorgetti: “Vlahovic, testa da fenomeno. Non andrà alla Juve”

Le parole di Angelo Giorgetti della Nazione

"Secondo me non andrà alla Juve, più probabile che finisca all'estero visto che lo vogliono tutti i top club. Supponevo già che Vlahovic avesse la testa da fuoriclasse, ma ha dimostrato di essere un fenomeno per il modo in cui ha reagito alla situazione. Riesce a sopportare il peso di responsabilità difficili, la mia impressione è che lui si sia trovato in un gioco più grande di lui, senza volerlo difendere".