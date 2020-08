L’opinione: “Thiago Silva alla Fiorentina difficile. Chiesa via, c’è un altro indizio”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così delle tematiche di casa viola: “Thiago Silva (LE ULTIME)? Il cammino del PSG in Champions non aiuta la Fiorentina, perchè ha riacceso i riflettori su di lui. Di fronte alla concorrenza di squadre come il Chelsea diventa difficile riuscire ad arrivarci, secondo me ad oggi il brasiliano è ancora tra i migliori 5 difensori d’Europa. Anche se è nella fase finale della carriera. Chiesa? L’assenza dai testimonial della nuova maglia è l’ennesimo segnale che Chiesa potrebbe andarsene, la situazione ormai è chiara. Spero solo di non perdere sia lui che Milenkovic”.

