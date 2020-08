Romano (Sky): “Chelsea, Fiorentina e altre tre opzioni nel futuro di Thiago Silva”

La concorrenza è folta e agguerrita per Thiago Silva: lo ricorda il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Fabrizio Romano in un tweet in cui ricapitola la situazione del capitano del Psg. Il brasiliano “è stato offerto al Chelsea dal suo agente alcuni giorni fa”, cinguetta Romano. “Il Chelsea lo sta valutando seriamente, il giocatore vuole ancora qualche giorno in più per decidere il suo prossimo club. Adesso è concentrato sulla finale (che andrà in scena domenica alle 21, ndr) e poi sceglierà. Lo hanno contattato anche la Fiorentina ed altre tre società“.