L’opinione: “Siamo sicuri che hanno spiegato a Rocco che il Franchi va acquistato?”

Ospite negli studi di Radio Bruno di oggi il giornalista Francesco Matteini. Ecco alcune delle sue opinioni:

Iachini ha curato molto la fase difensiva anno scorso, e questo ha dato dei buonissimi frutti. E’ vero che le vittorie si costruiscono senza prendere reti, ma se non li facciamo diventa un problema. Biraghi? Pare abbia imparato a crossare dopo i tanti stinchi degli avversari presi durante l’esperienza passata in viola. Per questo servirà riempire l’area di rigore con uomini e convinzione. Stadio? Il termine “distruggere” è stato troppo forte, in più credo che anche ristrutturandolo il Franchi non diventerà all’altezza dei tempi. A Rocco avranno spiegato tutto, ma anche che il Franchi va acquistato? Perchè stiamo parlando come se lo stadio fosse già suo. Ricordiamo che Commisso dovrebbe spendere per averlo, per distruggerlo e per ricostruirlo. Sono molto pessimista sull’evoluzione di questa vicenda. Ho paura che non vedremo nè la ristrutturazione del Franchi nè la nascita di un nuovo impianto. Spero di essere smentito…