L’opinione: “Se l’Atalanta avesse eliminato il PSG, nessuno si sarebbe accorto di T. Silva”

Ecco alcune delle parole del giornalista Stefano Cecchi durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Ieri tutti abbiamo guardato a Thiago Silva con affetto e speranza, il brasiliano ha fatto reparto da solo in questo finale di stagione. Ora, io sono convinto che la Fiorentina farà un bel mercato; magari se l’Atalanta avesse eliminato il PSG, adesso il Chelsea non avrebbe affondato il colpo con tanta convinzione. Quindi complimenti alla dirigenza viola per essere piombata a fari spenti tempo fa su un giocatore del genere. Non mi aspetto certo Ceppitelli, ma una via di mezzo come Izzo mi entusiasmerebbe, è perfetto per giocare a tre e può fare la differenza. Ho fiducia e non metto fretta a nessuno.

Confermando la rosa di quest’anno e aggiungendo tre innesti di livello, certamente la Fiorentina entrerebbe tra le prime sette. Meglio avere problemi di abbondanza in ogni caso. Io considero Amrabat un giocatore da non far giocare davanti alla difesa, non potrebbe esprimere le sue qualità migliori. Io vedrei bene una squadra con Izzo Pezzella e Milenkovic, e magari Milik in attacco, da prendere con i soldi di Chiesa. Fermo restando che sarei contento se Chiesa restasse. Il modulo 3-5-2, come altri, varia in base agli interpreti, e preferisco concentrarmi sulla qualità degli uomini. Fra l’allenatore campione e il calciatore campione io scelgo il secondo, ma non sostengo che l’allenatore non abbia peso. Per esempio, Flick del Bayern Monaco è un po’ il Gotti della situazione, non è un tecnico conosciuto ma ha fatto giocare tanti campioni da squadra. Però se Flick avesse avuto Munari e Kharja non credo avrebbe fatto la differenza. Quindi in un’ipotetica scelta fra Klopp e Messi io per la Fiorentina prenderei Messi”.

