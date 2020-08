VN – Asse caldo con l’Empoli, tre giocatori sul tavolo delle trattative

La Fiorentina è al lavoro per rinforzare la rosa e liberarsi di alcuni giocatori in esubero, tra prestiti e cessioni. Proprio per questo doppio scopo, si sono intensificati i contatti con l’Empoli, società con cui i viola hanno un ottimo rapporto, per una sorta di maxi trattativa che potrebbe accontentare tutti. Secondo quanto raccolto da Violanews, le due società sono in stretto contatto, e i nomi sul tavolo sono sostanzialmente tre. Il primo è quello di Szymon Żurkowski, considerato dal d.s. empolese Accardi una priorità dopo i sei mesi passati in azzurro, e si lavora per un nuovo prestito, magari con un diritto di riscatto. Il secondo nome, l’ultimo di cui le due squadre stanno parlando, è quello di Luca Ranieri, con l’Empoli che è alla ricerca di un giovane affidabile da affiancare ad Antonelli per la corsia mancina. Ultimo, ma non per importanza, Samuele Ricci (SCHEDA), il centrocampista classe 2001 che piace a mezza Europa, dal Borussia Dortmund al Milan, su cui i viola si sono mossi in anticipo e sono pronti a battere la concorrenza di tutti, forti anche del gradimento del giocatore alla causa viola.

