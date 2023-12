L’opinione: “Sarebbe folle per la Fiorentina pagare certe cifre sullo stadio”

"Quando verrà fatta la valutazione sull'affitto che la Fiorentina deve pagare? Verrà fatta quando il progetto viene fuori. Sarebbe folle per i viola pagare determinate cifre, portandoli così ad opzioni esterne. La soluzione che piacerebbe di più alla Fiorentina è quella di una proroga per l'inizio dei lavori. Per me sarebbe una spesa folle quella del Padovani, con tutte le problematiche del caso."