L’opinione: “Quarta meglio di Milenkovic. Vlahovic nella storia”

L’opinionista di Sky Luca Pellegrini ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della grande tripletta di Vlahovic con il Benevento:

Vlahovic è entrato giustamente nella storia con questa tripletta, Dusan è giovane ma forte fisicamente, per Glik non è stato facile fermarlo. Se il gol l’avesse fatto Messi lo avremmo celebrato per chissà quanto tempo. Quel gol ha sicuramente dato un’impronta diversa alla sua carriera. Quarta mi piace, mi ricorda il primo Caceres, un giocatore duttile che in qualsiasi ruolo tu lo metta ha personalità e fa sempre la prestazione. In questo momento è anche più forte di Milenkovic. Pezzella? Il ruolo che ha dovuto ricoprire dopo la scomparsa di Astori forse è stato troppo grande per lui, non è sicuro e si vede. Spesso preferisce liberarsi subito del pallone, probabilmente non sente intorno fiducia. Per la lotta salvezza ci sono squadre che si stanno ritrovando, basti pensare a Parma e Cagliari. La Fiorentina deve volare basso, il calendario non sarà semplice