L’opinione: “Prandelli? Sembra di rivedere la situazione di Iachini. Sarri…”

Ernesto Poesio, firma del Corriere Fiorentino, ha parlato a Radio Sportiva: “La Fiorentina ha il settimo monte ingaggi della Serie A, sarebbe clamoroso se non riuscisse a centrare la salvezza. L’obiettivo iniziale era migliorare la posizione dello scorso anno, per ora però la media punti è peggiore. È un campionato particolare, la Fiorentina non può abbassare la guardia. Futuro di Prandelli? Sembra di rivedere la situazione dello scorso anno con Iachini e non ha portato bene. Sarri? Nome suggestivo e caldo, è il sogno della Fiorentina, bisogna capire se può accettare Firenze oppure altre situazioni aperte, come il Napoli. È l’obiettivo numero uno, ma non l’unico”.

LEGGI ANCHE – Fiorentina e Udinese, quando il gol è un problema. E anche gli xG non mentono