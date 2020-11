“Prandelli ha capito che la situazione è complessa. Qualcosa non va nello spogliatoio”

Il giornalista de La Nazione, Angelo Giorgetti, ha parlato a Radio Bruno della complicata situazione di casa Fiorentina:

Quando è arrivato Prandelli ha insistito molto su concetti come identità e senso di appartenenza, è chiaro che c’è qualcosa che non va nello spogliatoio. Nella caccia ai colpevoli i giocatori sono in prima linea, si va avanti navigando a vista e la situazione è preoccupante, da Prandelli ho avvertito dei segnali su quanto sia complessa la situazione in casa viola. Ci sono dei segnali che fanno capire che nello spogliatoio ci sono delle cose da chiarire, questo male oscuro deve venire a galla in fretta