Ribery in affanno: e se fosse diventato un peso?

La domanda è di quelle forti, ma porsela è lecito alla luce delle ultime, deludenti prestazioni: Franck Ribery è un peso per la Fiorentina? Probabilmente la parola “peso” è un po’ troppo forte, ma purtroppo non possiamo considerarlo nemmeno una risorsa. Troppo scarso, fin qui, il suo contributo. Solo una gara degna di nota: quella contro l’Inter a San Siro, stadio che gli ha riservato la standing ovation l’anno scorso in occasione della vittoria contro il Milan. Quegli applausi colorati di rossonero sono un lontano ricordo. Sembra passato un secolo da quella lezione di calcio inflitta alla formazione allenata all’epoca da Marco Giampaolo.

Prestazione insufficiente anche ieri (LE NOSTRE PAGELLE). Avesse accorciato le distanze a inizio ripresa, la partita sarebbe cambiata, ma Donnarumma ha confermato di essere l’Ibrahimovic dei portieri. Un solo guizzo in un match giocato al rallenty dal francese. Come contro il Benevento, con Letizia, non Paolo Maldini, capace di fermarlo con una facilità disarmante.

Certo, se la Fiorentina è sedicesima (CLASSIFICA), la colpa non è tutta del numero sette, ma da lui società e tifosi si aspettano di più. Perché è il giocatore più rappresentativo, più esperto e più forte. Uno dei pochi in grado di accendere la luce. Una speranza, per ora, rimasta vana. Se nella scorsa stagione, prima dell’infortunio avvenuto esattamente dodici mesi fa, Ribery dimostrava di impegnarsi al cento per cento (ricordate la rincorsa su Ronaldo fino alla metà campo?), adesso sembra non avere più quel mordente con cui era arrivato a Firenze.

Ha segnato tre gol con la maglia viola, l’ultimo risale alla gara contro la Lazio del 27 giugno. Troppo poco per uno che guadagna 4 milioni netti all’anno e che in carriera ha vinto tutto col Bayern Monaco. Ma i tifosi non sono interessati al suo prestigioso curriculum. Vorrebbero da lui qualche invenzione, ma la sensazione è che l’idillio con l’ambiente si sia rotto. La luna di miele si è trasformata in luna di fiele? Il dubbio c’è. Il furto subìto in casa e il fatto che la famiglia abbia deciso di restare a Monaco di Baviera hanno minato ulteriormente la sua serenità. Il suo contratto scadrà a fine stagione: il rinnovo, al momento, sembra una chimera.