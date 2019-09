L’opinione: “Mercato Fiorentina positivo, i dubbi riguardano Montella…”

Quale giudizio sul mercato della Fiorentina? Secondo i lettori di Violanews una sufficienza risicatissima. Secondo Ciro Venerato, giornalista che si occupa di mercato per RaiSport e Radio Sportiva, il lavoro di Pradè e dei suoi collaboratori è stato invece positivo. Ma i dubbi dell’opinionista vanno invece su Vincenzo Montella: “Amavo quello della prima Fiorentina e del Catania, mentre dalla Sampdoria in poi non mi ha più convinto” ha detto Venerato. MA BARONE DIFENDE IL TECNICO VIOLA