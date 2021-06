Il match analyst: “Italiano fa bel gioco, col 4-3-3 servono piedi buoni dietro”

Michele Tossani ha parlato di come la Fiorentina dovrebbe costruire la squadra per permettere ad Italiano di fare un bel lavoro.

"Cosa manca per il 4-3-3 di Italiano nell'attuale rosa? La rosa deve essere profonda, perché ci saranno i Mondiali e le partite saranno molte. Deve intervenire in difesa con un centrale con i piedi buoni per costruire dal basso. Poi direi gli esterni d'attacco, perché in quelle posizioni non abbiamo molti giocatori, oltre al nuovo acquisto Gonzalez."