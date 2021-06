L’ex viola Cuadrado perde in Nazionale e si lamenta: “Le regole sono regole”

La Colombia ha perso, ma Cuadrado non ci sta e protesta per via di un torto arbitrale

La Colombia ha perso in rimonta contro il Brasile in Copa America, dopo essere stata in vantaggio con un gran gol di Diaz su assist di Cuadrado; il gol del pareggio del Brasile è stato viziato da un marchiano errore dell'arbitro, che non ha interrotto il gioco dopo essere stato colpito dal pallone, favorendo Neymar. Cuadrado ha così twittato: "Non è che io non sappia perdere, ma le regole sono regole", e sotto la foto della norma in questione sul regolamento.