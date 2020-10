L’opinione: “Iachini deve scegliere un attaccante. A Vlahovic data sempre fiducia a metà, vi spiego”

Angelo Giorgetti, firma de La Nazione, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

Non me la prendo con Iachini, però è chiaro che essendo stato questo il mercato, Beppe si dovrà arrangiare. Sono convinto che Iachini avesse chiesto un regista e un attaccante di peso. La Fiorentina voleva fare qualcosa di più e ho il sospetto che abbia ricevuto più “No” di quanto si aspettasse. Quarta? Dovrà giocarsi il posto, specialmente se verrà fatta la difesa a 4, non sarà semplice togliere il posto a Milenkovic e a capitan Pezzella. Callejon? Difficilmente me lo immagino terzino, servirà mettere a punto determinati meccanismi per esaltare questo giocatore. Insieme a Ribery è tra i giocatori che ha fornito più assist in carriera e questo apre un dibattito. Iachini deve scegliere un attaccante e dargli fiducia, con 5-6 partite da titolare senza pressioni eccessive per avere la possibilità di esprimersi al meglio. Vlahovic ha sempre avuto una fiducia a metà: Montella lo ha preferito a Simeone ma all’ultimo giorno è arrivato Pedro. Poi nel mercato di riparazione è arrivato un giocatore come Cutrone da ben 18 milioni. Anche dal mercato quindi il serbo non ha avuto tantissimi attestati di stima.