Vlahovic controcorrente. Quando andarsene è una moda “Non mi muovo da Firenze”.

La società ha riflettuto se confermare o mandare a giocare il giovane serbo. Fino alle ultime ore dell’ultimo giorno di mercato. Fosse arrivato il famoso bomber richiesto da Beppe Iachini infatti, sarebbe stato Vlahovic a fargli spazio. Eppure, Dusan, di dubbi non ne ha mai avuti. Ecco quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino. Al contrario. In tempi nei quali va di moda la voglia di andarsene (vedi Chiesa, ma pure Milenkovic), lui è sempre stato chiaro col suo procuratore. «Io non mi muovo da Firenze». Con tanti saluti alle (tantissime) squadre che si erano messe in coda per averlo. Dalle richieste di prestito di Verona ha e Parma. Alle richieste di trasferimento di Roma, Milan e Lipsia. Quest’ultime ipotesi respinte dalla società viola che vuole blindarlo rinnovando il contratto in scadenza nel 2023. Il 2020 è iniziato malissimo per Dusan, Coronavirus e prestazioni altalenanti, culminate in quella brutta serata di San Siro. Chi lo conosce, assicura che il peggio sia alle spalle. Come se il mancato arrivo di un altro centravanti gli avesse regalato serenità. Contro lo Spezia, alla ripresa, avrà (probabilmente) un’altra occasione per dimostrarlo.