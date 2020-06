Gianfranco Monti, noto tifoso viola, è intervenuto nel corso de “il Pentasport” di Radio Bruno. Inevitabile soffermarsi sulla conferenza odierna di Rocco Commisso:

Le parole di Rocco? Finalmente noi tifosi abbiamo qualcuno che la pensa come noi ed ha le idee chiare. Mi sono rimaste impresse alcuni passaggi, in particolare quando ha detto di voler rimanere stabilmente tra le prime venti squadre del mondo e di voler vedere la Fiorentina sempre nella parte sinistra della classifica. Mi sembra molto più di un anno che sia qui, è un personaggio spontaneo e sincero e lo si vede. Un presidente così va coccolato ed agevolato, altrimenti è un delitto. Ha detto cose chiarissime, ribadendo che i soldi che vuole investire sono suoi, non chiede altri finanziamenti. Per investire, però, vuole che glielo lascino fare a pieno, non con tutti i vincoli della burocrazia. Il ritorno di Borja? È il sindaco, il soprannome dice tutto. Mi farebbe piacere, sarebbe una storia molto romantica e dentro lo spogliatoio ci starebbe benissimo. Poi è chiaro che per vincere forse ci vogliono giocatori un po’ più giovani, fermo restando che io B. Valero lo adoro. Pezzella? Se posso me lo tengo, così come Milenkovic che ha 23 anni. Certo che il tesoretto risultante darebbe la possibilità di prendere altrettanti giocatori validi, ne sono sicuro.