Iachini ed un futuro tutto da scrivere, ma intanto Commisso dice: “Anche lui è stato male”

“Anche Iachini è stato male“. Lo ha detto Rocco Commisso questo pomeriggio, riferendosi a tutti quei tesserati viola che in forma più o meno grave sono stati colpiti dal Coronavirus. Dunque anche il tecnico viola è da iscrivere all’elenco dei gigliati che hanno avuto il Covid-19, seppur in forma leggera. L’allenatore marchigiano, infatti, non ha avuto sintomi rilevanti. “Lui ha tutto il mio supporto e deve essere concentrato sulla squadra, alla ripresa del campionato non voglio brutti scherzi“, ha affermato il presidente viola dagli Stati Uniti. Ad esplicita domanda Commisso non si è sbilanciato riguardo al futuro di Iachini, il cui prosieguo dell’avventura fiorentina, al termine della stagione, resta più che in dubbio.