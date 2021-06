L’opinione: “Con Gattuso e Oliveira prospettive buone. Anche senza Europa”

L'ex direttore di Rai Sport Massimo De Luva dice la sua sulla Fiorentina: Gattuso, Sergio Oliveira, la conferma di Vlahovic, l'annata parte già bene

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex direttore di Rai Sport Massimo De Luca. Nazionale e Fiorentina al centro dei temi trattati dal giornalista all'emittente radiofonica: "Castrovilli? Dispiace per l'infortunio di Pellegrini, ma le qualità tecniche le ha. Sono contento che la Fiorentina abbia preso Gattuso, ho grande stima per lui e sono dispiaciuto per le critiche irrispettose che ha ricevuto a Napoli, anche perché ha giocato parte della stagione senza mezza squadra. Ha sbagliato solo la partita di Verona, sono convinto abbia le possibilità per fare bene a Firenze soprattutto se Commisso aprirà il portafoglio".