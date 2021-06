Lirola, Marsiglia sempre più pessimista: richiesta viola ‘molto alta’

Il presidente Longoria ha spiegato la situazione ai tifosi

L' Olympique Marsiglia è sempre più pessimista circa la conferma in rosa di Pol Lirola .

Il presidente dei francesi, Pablo Longoria, vuole mantenere lo spagnolo ancora a disposizione di Jorge Sampaoli, ma inizia a prendere coscienza della possibilità che ciò non accada. Secondo quanto riporta l'emittente francese RMC Sport, Longoria ha detto chiaramente ai tifosi dell'OM che la richiesta economica della Fiorentina per acquistare a titolo definitivo Lirola è molto alta e di conseguenza la sua permanenza in Costa Azzurra è molto complicata.