L’opinione: “Chi finalizza nella Fiorentina? Ribery non tira mai in porta”

Giuseppe Bisantis, collega di Radio Rai ieri inviato alla Dacia Arena per Udinese-Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno:

Partita modesta. Era una gara avviata sullo zero a zero. E’ arrivato l’errore che ti condanna. Questo tipo di gioco e atteggiamento non sta pagando. Difficoltà offensive? Ribery corre molto ma non calcia mai in porta, Kokorin si è visto soltanto per quell’ammonizione sciocca. Manca la finalizzazione, l’ultimo passaggio. Si deve raggiungere al più presto la salvezza, perchè partite di questo tipo possono succedere ancora. Prandelli? La squadra non l’ha costruita lui. Però serve qualcosa di più, deve rimettere in carreggiata la situazione. Amrabat che è l’acquisto più importante del mercato sta mancando.