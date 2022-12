L’opinione: “Amrabat regista? E’ come se Italiano lì ci avesse messo Gattuso”

Amrabat vertice basso, almeno in viola, non ha mai convinto appieno

“Quando c’era Torreira, le scelte di Vincenzo Italiano ricadevano sempre sull’uruguagio, perché nel 4-3-3, Amrabat secondo le idee del tecnico gigliato non poteva starci. Quando Torreira se n’è andato, è stato messo Amrabat al suo posto. E’ come se avesse messo Gattuso a fare il regista. Non a caso Mandragora ha dichiarato che a due si trovano molto meglio”.