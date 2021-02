L’opinione: “Alcuni acquisti viola sono stati dannosi. Commisso…”

Il giornalista Filippo Grassia ha parlato dell’attualità di casa viola a Radio Bruno:

I problemi della Fiorentina sono nati da alcune mosse di mercato che sono stati più dannosi che utili. Alcuni giocatori sono arrivati in pompa magna e oggi vestono altre maglie. L’importante adesso è non farsi sfuggire Vlahovic, magari anche Milenkovic. Per non farsi sfuggire questo giocatore servirà un progetto valido. Castrovilli è stato determinante con lo Spezia, in attacco però ci vuole qualcuno che dialoghi con Vlahovic. Kouamè? E’ stato un fallimento. C’è stato un incontro tra Commisso e Sarri, credo che sia un discorso che si possa riprendere, l’allenatore ha chiesto delle sicurezze. Prandelli nel caso dovesse essere cambiato va sostituito con un allenatore importante. Se Commisso vuole far sognare Firenze deve cominciare dal manico, quello che Rocco sta facendo al Viola Park è incredibile, mi auguro che possa costruire lo stadio come vuole lui