Longhi: “Gattuso, le garanzie ci sono tutte. Può essere l’anno giusto”

Le opinioni sulla nuova guida tecnica e sulle difficoltà della Fiorentina nei primi due anni di presidenza di Commisso

"Gattuso ha una storia abbastanza lunga come allenatore, noi spesso lo guardiamo ancora come fosse il calciatore. Ha girato molto e ha ottenuto risultati, sfiorando la Champions in un paio di occasioni: dal punto di vista tecnico le garanzie ci sono tutte. E poi c'è questo matrimonio nel segno della calabresità con il presidente Commisso che ispira fiducia. Penso che lavoreranno benissimo e in sintonia. Conosco Gattuso come le mie tasche, so che ha tutte le possibilità di fare bene se assecondato dalla società. Il secondo anno di Commisso è stato un anno deficitario un po' per tutti, non solo per la Fiorentina; poi le polemiche non hanno aiutato. All'inizio sprizzava simpatia da tutti i pori. Le potenzialità di Vlahovic sono strepitose, e nonostante questo è arrivato un tredicesimo posto. Sì, credo che dopo l'anno simpatia e l'anno difficoltà, possa arrivare quello della giusta direzione. Tonali e Bakayoko? Il secondo a me non piace, non è lineare e perde molti palloni, ma questo è un mio parere personale. Tonali al Milan ha giocato in un centrocampo a due nel quale aveva davanti lo strapotere di Kessié, il miglior centrocampista del campionato, e il moto perpetuo di Bennacer. Qualcuno doveva pagare dazio, ed è toccato a lui. ".